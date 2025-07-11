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قوات إسرائيلية تتسلل 800 متر داخل لبنان وتنسف مبنى بمنطقة "غاصونا"

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قوات إسرائيلية تتسلل 800 متر داخل لبنان وتنسف مبنى بمنطقة "غاصونا"

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الجمعة، 11 يوليو 2025 09:40 ص

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت غرفة مدنية في منطقة "غاصونا" في الأطراف الشرقية لبلدة بليدا بعد تجاوزها الحدود وتسللها لمسافة تزيد عن 800 متر داخل الأراضي اللبنانية.

وصعد العدوان الإسرائيلى خروقاته لأجواء لبنان، وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال إنه "نفذ هجوما في منطقة المنصوري جنوب لبنان وقضى على محمد جمال مراد الذي شغل منصب قائد المدفعية في قطاع الساحل لدى حزب الله".

وزعم الاحتلال أن مراد مسؤولًا عن العديد من عمليات اطلاق القذائف الصاروخية نحو إسرائيل خلال الحرب، وفي الأشهر الأخيرة منذ عدة محاولات لإعادة اعمار قدرات المدفعية في منطقة الساحل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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