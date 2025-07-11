شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يؤكد استمرار بلاده ببذل الجهود لتحقيق الاستقرار في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن الأردن مستمر ببذل كل الجهود الممكنة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن المملكة حافظت على مكتسباتها رغم التحديات الاقتصادية الناتجة عن ظروف الإقليم.

جاء ذلك خلال حديث، الملك عبدالله الثاني، خلال زيارة لمقر صندوق تقاعد موظفي القطاع العام في ولاية كاليفورنيا (كالبرز) في مدينة ساكرامنتو حيثركز، على فرص الاستثمار في الأردن والإمكانات المتاحة للتعاون مع كبار المستثمرين من الولايات المتحدة.

وتناول عاهل الأردن، خلال الجلسة الرئيسية في الملتقى الذي استضافه صندوق كالبرز اليوم الخميس لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في الأردن، الأولويات الاقتصادية للمملكة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا المضي قدمًا بمسارات واضحة للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وفي معرض الحديث عن الميزات الاستثمارية في الأردن، أشار العاهل الأردني إلى أن الموقع الجغرافي، والقطاع المالي القوي، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة بأسواق عديدة حول العالم، شكلت مجتمعة عوامل جذب للاستثمارات، لافتا إلى الفرص المتاحة في القطاعات عالية القيمة، كالطاقة المتجددة والغاز والمعادن والزراعة.

واستعرض الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير مهارات الشباب وتهيئتهم لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال تعزيز التعليم والتدريب المهني والمهارات في مجالات متعددة كالهندسة، والصناعة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة.

وتضمن الملتقى ، طبقا لبيان الديوان الملكي، ثلاث جلسات ناقشت الاقتصاد الأردني واستراتيجيات الاستثمار فيه، وسلطت الضوء على تجارب عدد من المستثمرين، بمشاركة مختصين في قطاع الاستثمار من الولايات المتحدة وممثلين عن شركات أردنية.

ويعد كالبرز أكبر صندوق تقاعد في الولايات المتحدة، إذ يدير مكتبه الاستثماري أصولا قيمتها أكثر من 500 مليار دولار، باستثمارات داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وحضر الجلسة مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة دينا قعوار، وعدد من المسؤولين المعنيين.