شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف التصعيد الفوري في طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والدول الأعضاء، في بيان مشترك، جميع الأطراف الليبية إلى التهدئة العاجلة على خلفية التحشدات العسكرية المتزايدة في العاصمة طرابلس ومحيطها.

وأكد البيان على ضرورة وقف النزاعات وحلها بالطرق السلمية، مشددا على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المتفق عليها. كما دعا الاتحاد إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية من الأذى، وبما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.

وحمل الاتحاد الأوروبي المسؤولية الكاملة لأي أعمال من شأنها تهديد السلام أو سلامة المدنيين أو العملية السياسية للأطراف الليبية، مؤكدا دعمه الكامل للجهود الأممية الرامية إلى التهدئة، وحث الأطراف على الانخراط في حوار بناء تفاديا لمزيد من التصعيد.

وسبق أن حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف على التهدئة الفورية وتجنب استخدام القوة.

كما دعت البعثة إلى الانسحاب الفوري للقوات التي تم نشرها مؤخرا في طرابلس، والانخراط الجاد في ترتيبات التهدئة الأمنية التي أُقرت من قبل لجنتي الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، والتي تحظى بدعم أممي مستمر.

هذا وكان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قد ألمحَ بالحسم العسكري لإنهاء نفوذ جهاز الردع، مع مطالب بتسليم المطلوبين وسحب السلاح.