شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي ينفي تعيين مبعوثين خاصين إلى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، وجود إعلانات جديدة بشأن تعيين مبعوثين خاصين للسودان في الوقت الحالي.

وأكد المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تواصل التركيز على حل الأزمة في السودان من خلال التواصل مع أطراف النزاع والتنسيق مع شركائها الدوليين لحثهم على التوصل إلى حل دائم للنزاع.

وأضاف أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن المساعدات المنقذة للحياة بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية ومياه الشرب المأمونة، تقدّم للنازحين داخليا، واللاجئين، وغيرهم ممن هم في أمس الحاجة إليها داخل السودان.

وأشار إلى وصول أكثر من 65 ألف طن متري من القمح الخام الأمريكي ودقيق القمح مؤخرا إلى بورتسودان، مما يلبي الاحتياجات الغذائية لما يصل إلى 3.2 مليون شخص لمدة شهر.

وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة تقدّم مساعدات طارئة لأكثر من أربعة ملايين شخص نزحوا إلى سبع دول مجاورة بسبب النزاع.

وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة تسهيل جميع الأطراف للمساعدات الإنسانية بما في ذلك ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وحماية المدنيين.

وتحدثت تقارير سابقة عن تعيين مرتقب لمبعوث خاص للسودان خلال شهر يوليو الحالي.

جدير بالذكر أنه وبعد انتهاء فترة المبعوث السابق توم بيرييلو، لم تُعيّن الإدارة الأمريكية مبعوثا جديدا للسودان.

هذا، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في لقاء جمعه بخمسة من الرؤساء الأفارقة، الأربعاء، إن إدارته ستواصل دعم جهود إحلال السلام في مناطق النزاع بالقارة الإفريقية.

وضم الاجتماع زعماء كل من غينيا بيساو، موريتانيا، الغابون، السنغال وليبيريا.

وأضاف: "ما زال أمامنا الكثير من العمل، وسنواصل تسهيل جهود السلام في أماكن مثل السودان وليبيا وغيرها.. هناك الكثير من الغضب في القارة الإفريقية وقد استطعنا التوصل إلى حلول لعدد من هذه الأزمات".

وأكد أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع الدول الإفريقية من خلال التركيز على التنمية الاقتصادية المشتركة، مشددا على أن بلاده تتحول تدريجيا من سياسة المساعدات إلى تعزيز التجارة.