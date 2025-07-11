شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعتزم إرسال 20 فرقة إطفاء للمشاركة بإخماد الحرائق في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية الدفاع المدني العراقي أنها مستعدة لإطلاق 20 فرقة إطفاء تخصصية وحوضية نحو سوريا للمشاركة في إخماد الحرائق الحالية في محافظة اللاذقية، مشيرة إلى أن التحرك العراقي إنساني.

وقال مدير الدفاع المدني في بغداد/ الرصافة اللواء حسن إبراهيم: "بتوجيه من وزير الداخلية ومدير الدفاع المدني سيتم إرسال فرق إطفاء عراقية للمشاركة بإخماد الحرائق الحالية في سوريا والتي اندلعت في محافظة اللاذقية".

وأضاف أن "فرقا تخصصية وحوضية ستشارك بالمهمة"، مشيرًا إلى، أن "التحرك العراقي إنساني ووطني لمساعدة الأشقاء في سوريا في إطفاء الحرائق والتقليل من الخسائر البيئية والمادية والبشرية".

وبدوره، أشار مدير إعلام الدفاع المدني نؤاس صباح أن: "20 من فرق الإطفاء ستشارك في المهمة وهي حاليا في مرحلة التهيؤ وخلال الساعات المقبلة سيتوجه الفريق إلى سوريا".

وأكد أنه "تم إنجاز الخطوات التحضيرية ونعمل على إكمال الأمور اللوجستية تمهيدا لعملية الانطلاق".

وتعاني محافظة اللاذقية السورية منذ 3 يوليو الحالي من موجة حرائق غير مسبوقة في حجمها بدأت بمناطق جبل التركمان وبيت القصير وزغرين وتوسعة في العديد من المواقع.