شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: نتنياهو يراوغ لمنع التوصل لاتفاق شامل لإطلاق سراح الأسرى ووقف العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبهت حركة حماس إلى أن ما قاله رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لعائلات الأسري عن استبعاد التوصل لصفقة شاملة لوقف إطلاق النار، يكشف النوايا الخبيثة والسيئة لنتنياهو، ويؤكد أنه يضع العراقيل أمام التوصّل إلى اتفاق يُفضي إلى إطلاق سراح الأسرى ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وذكرت حماس- في بيان صحفي، أن الحركة عرضت في وقت سابق التوصّل إلى صفقة تبادل شاملة، يتمّ خلالها الإفراج عن جميع الأسرى دفعةً واحدة، مقابل اتفاق يُحقّق وقفًا دائمًا للعدوان الإسرائيلي وانسحابًا شاملًا لجيش الاحتلال من قطاع غزة، وتدفّقًا حرًّا للمساعدات. لكنّ نتنياهو رفض هذا العرض، ولا يزال يراوغ ويضع المزيد من العراقيل.



وأضافت أن حركة حماس تواصل تعاملها الإيجابي والمسؤول في المفاوضات، للتوصّل إلى اتفاق، حتى يتمكّن الشعب الفلسطيني من إعادة الإعمار والحياة بكرامة مقابل إطلاق سراح أسرى متبادل.