شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تصف استهداف الاحتلال طابور نساء ينتظرن استلام الغذاء بالجريمة البشعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت حركة حماس استهداف الاحتلال الإسرائيلى طابور نساء ينتظرن استلام مكملات غذاء لأطفالهن بدير البلح والذى أسفر عن استشهاد 15 امرأة وطفلا، إضافة إلى عشرات الجرحى، بـ "الجريمة البشعة".



وقالت الحركة - وفقا لقناة القاهرة الإخبارية - "إن حكومة نتنياهو تصعد مجازرها بحق المدنيين فى المدارس والشوارع وخيام النزوح فى سلوك ممنهج يرقى إلى جريمة تطهير عرقى مكتملة الأركان وترتكب أمام العالم.



وجددت الحركة مطالبتها للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، بالتحرك العاجل على كافة المستويات، لوقف المذابح المتواصلة والإبادة المنظمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وفرض كسر الحصار وإدخال المساعدات، والعمل لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية.



وكانت قوات جيش الاحتلال قد ارتكبت اليوم مجزرة بعدما قصفت مجموعة من المواطنين أغلبهم نساء وأطفال خلال انتظارهم لاستلام مكملات غذائية فى دير البلح وسط قطاع غزة.