شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمات الأهلية الفلسطينية: فرض أمريكا عقوبات على شخصية حقوقية دولية أمر بالغ الخطورة والان مع تفاصيل الخبر

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، أن فرض الولايات المتحدة عقوبات على شخصية حقوقية دولية وتتمتع بحصانة الأمم المتحدة هو أمر بالغ الخطورة وله تداعيات كبيرة.

وقال الشوا - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، "ما تقوم به الإدارة الأمريكية من عقوبات ومن حملة تحريض مستمرة هو محاولة لإسكات الأصوات التي تنادي بحقوق الشعب الفلسطيني وتفضح انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي على كافة المستويات وتطالب بتحقيق العدالة".

وأضاف أن المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنساني في فلسطين فرانشيسكل ألبانيز قد تعرضت لسلسلة طويلة من حملات التحريض التي تقوم بها الولايات المتحدة منها فرض العقوبات عليها ومنعها من المشاركة في جلسة خاصة في نيويورك.

وأشار إلى الولايات المتحدة رفضت أيضا التجديد للسيدة ألبانيز لفترة أخرى، لكن كان هناك إرادة من دول العالم للتجديد لها لأنها شكلت بالفعل حالة مهمة في فضح الاحتلال الإسرائيلي وتوثيق انتهاكاته والدفاع عن الحقوق الفلسطينية بصفتها جزء مهم من حقوق الإنسان، لافتا إلى ألبانيز شخصية حقوقية تتمتع بالمصداقية وتمكنت على مدار الفترة الماضية من رفع صوت الضحايا في المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومن يدعم الاحتلال.

وشدد على أن تصريح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق بأن الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها قد قدمت أفضل ما لديها لكن العوائق كثيرة يؤكد أن الأمم المتحدة رغم ما عملت عليه إلا أنها فشلت بسبب الكثير من الضغوط التي تمارس من الاحتلال الإسرائيلي ومن الإدارة الأمريكية أيضا فيما يتعلق بدورها الذي يجب أن تلعبه سواء في الاستجابة الإنسانية على الأرض أو دعم عمل المؤسسات المهمة وخاصة وكالة "الأونروا".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت عن فرض عقوبات على المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز والتي كانت قد وجهت انتقادات شديدة لإسرائيل في حربها على غزة.