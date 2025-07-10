شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعترض صاروخا أطلق من اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، أن دفاعاته الجوية تمكنت من اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل .. مشيرا إلى أن صافرات الإنذار دوت في وسط إسرائيل والقدس.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان للجيش الإسرائيلي أنه لم ترد أنباء فورية عن إصابات أو أضرار ناجمة عن الحطام.

ومن جهتها، أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن أنها قصفت مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي.