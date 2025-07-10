شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مراسم غسل الكعبة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مكة المكرمة ، اليوم الخميس ، مراسم غسل الكعبة المشرفة ، بحضور الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة؛ نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقام الأمير بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد؛ وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلل بالمخلوط، الذي يحضر منذ وقت مبكر من قبل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقد انطلقت أمس الأربعاء مراسم غسل الكعبة المشرفة في مرحلتها الأولى من خلال رفع ستارة باب الكعبة المشرفة؛ استعدادًا للمرحلة الرئيسة وهي غسل الكعبة المشرفة التى تمت فجر اليوم الخميس وفق أحدث المعايير.

وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن تطهير وتعظيم البيت العتيق ورعايته وصيانته والاهتمام به نهج ثابت وراسخ منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدة أن الهيئة سخرت كل إمكاناتها التقنية والخدمية والبشرية لمناسبة غسل الكعبة المشرفة مدعومة بالكوادر الفنية والهندسية لمد سلم الكعبة، وحشدت طاقاتها بما يليق بقدسية الكعبة المشرفة ومكانتها الراسخة في قلوب المسلمين.

يذكر أن مراسم غسل الكعبة تبدأ أولًا بكنس أرضية الكعبة المشرفة من الغبار والأتربة قبل الغسل، ثم تجلب الأواني النحاسية التي مزج فيها ماء زمزم بطيب الورد الفواح والدهن المعتق والعود الفاخر، وتبلل بها قطع قماشية لتبدأ عملية مسح جدار الكعبة المشرفة من الداخل، ثم تغسل الأعمدة الثلاثة داخل الكعبة وكذلك الأرضيات، عقب ذلك يتم تجفيفها بقطع قماشية ذات مسكات خشبية، وأخيرًا يتم تطييب الجدران بأحدث الأدوات لتغطي كامل مساحة الكعبة المشرفة.