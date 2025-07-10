شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يبحث مع رئيس وزراء أرمينيا علاقات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، خلال لقائه الأربعاء، مع نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات، التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما تبادل الجانبان -وفقا لوكالة أنباء الإمارات- وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب رئيس دولة الإمارات عن دعم بلاده لكل جهد يهدف إلى ترسيخ أسس الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية والازدهار لشعوب منطقة القوقاز.. مؤكدا حرص بلاده على مواصلة العمل المشترك مع أرمينيا، بما يسهم في تحقيق مزيد من التقدم والازدهار للبلدين، وتطلعات شعبيهما نحو التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد رئيس وزراء أرمينيا حرصه على تعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات.