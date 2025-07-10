شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي: طريق واحد أمام "قوات سوريا الديمقراطية" هو دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، إن "هناك طريقا واحدا أمام قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وهو الطريق إلى دمشق"، موضحا أن "الفيدرالية لا تعمل في سوريا".

وأضاف باراك، وفقا لـ "تليفزيون سوريا" الأربعاء، أن الحكومة السورية "أبدت حماسا لضم (قسد) إلى مؤسساتها، ضمن مبدأ ـ دولة وأمة وجيش وحكومة واحدة".

واعتبر المبعوث الأمريكي أن قوات سوريا الديمقراطية "بطيئة في الاستجابة والتفاوض والمضي قدما في هذا المسار".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا قد عقد في العاصمة دمشق في وقت سابق اجتماعا بين الرئيسِ السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، في حضور ممثل وزارة الخارجية الأمريكية في منطقة شرقي الفرات.