شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السورية: نرحب بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوف الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الحكومة السورية، إنها ترحب بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوف الجيش ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أضافت الحكومة السورية: "نرفض رفضا قاطعا أي شكل من أشكال التقسيم التي تتعارض مع سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ونجدد التمسك الثابت بمبدأ سوريا واحدة جيش واحد حكومة واحدة".

وتابعت الحكومة السورية: "نرحب بأي مسار مع قوات سوريا الديمقراطية من شأنه تعزيز وحدة وسلامة أراضي البلاد".