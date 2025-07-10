شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال يشن غارة على حى الزيتون جنوب شرق مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن طيران الاحتلال شن غارة على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق قنابل إضاءة عند أطراف بلدة يارون جنوب لبنان.

وقال إعلام فلسطيني، إن طيران الاحتلال شن غارة على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما شن أخرى غارة على شمال شرق بلدة القرارة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

في السياق، قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: "نريد استعادة المحتجزين لكن وفق مصالحنا الأمنية، ونحن نريد التوصل إلى اتفاق بشأن غزة لكن ليس بأي ثمن".

أضاف نتنياهو: "يجب أن يكون للفلسطينيين خيار المغادرة وليس بالقوة أو الإكراه بل بإتاحة الخيار، وإسرائيل لديها متطلبات أمنية نتشارك مع الولايات المتحدة لتحقيقها"، مختتما: "أنا وترامب متفقان على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين".