شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية باليمن تطالب الحوثيين بإطلاق سراح طاقم السفينة اترنيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت السفارة الأمريكية باليمن، الحوثيين بإطلاق سراح طاقم السفينة اترنيتي الفوري وغير المشروط، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت هيئة التجارة البحرية البريطانية، إن عمليات البحث والإنقاذ عن بقية طاقم السفينة "اترنيتي" مستمرة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر بمفاوضات الدوحة، إن إسرائيل ستوافق على تغيير في نشر القوات في محور موراج.