شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: هناك فرصة جيدة للوصول إلى تسوية بشأن غزة هذا الأسبوع أو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك فرصة جيدة للوصول إلى تسوية ما بشأن غزة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

وفي سياق آخر، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية عن الدفاع المدني بغزة، أن الاحتلال قصف حي التفاح شرق مدينة غزة بأكثر من 20 قنبلة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بسقوط مصابين في قصف للاحتلال استهدف خيمة نازحين جنوب غرب مدينة غزة، مشيرا إلى سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال عن قادة إسرائيليين في غزة، إن أكثر من 70 بالمئة من الإصابات في الأشهر الأخيرة كانت نتيجة العبوات الناسفة.

أضافت إذاعة جيش الاحتلال عن قادة إسرائيليين في غزة، أن العبوات الناسفة تسببت بمقتل 27 من أصل 38 جنديا منذ تجدد القتال بمارس الماضي.