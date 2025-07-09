شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، جراء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 4 مواطنين فلسطينيين استشهدوا وأصيب العشرات، في قصف من طائرة إسرائيلية مسيرة استهدف مركبة مدنية بالقرب من مدينة أصداء شمال غرب خان يونس جنوب القطاع.



كما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزل عائلة شبير في الشاطئ غرب مدينة غزة.



وأشارت (وفا) إلى أن مواطنا استشهد بنيران جيش الاحتلال بالقرب من مفترق الشهداء وسط القطاع، فيما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون غالبيتهم في حالة خطيرة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مخيمًا للنازحين قرب سوق فراس بحي الدرج وسط مدينة غزة.



وأكدت (وفا) استشهاد عدد من المواطنين، وجرح آخرين، جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت عددا من منازل المواطنين قرب مسجد المحطة بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الشهداء والمصابين مازالوا تحت الأنقاض، حيث لا تستطيع الطواقم الطبية والدفاع المدني الوصول إلى المنطقة.



وفي نابلس، أصيب مواطن برصاص أطلقه مستوطنون، اليوم، خلال هجوم على بلدة عقربا جنوب نابلس.



وقالت مصادر محلية بالبلدة إن أحد المواطنين أصيب بالرصاص الحي في القدم، إثر هجوم للمستوطنين على القرية.