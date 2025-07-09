شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء أرمينيا يصل إلى الإمارات في زيارة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الأرمينية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، توجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل.



وذكر مكتب رئيس الوزراء - في بيان بثته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية - أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي شيخ عبد الله بن زايد آل نهيان استقبل باشينيان في مطار أبو ظبي الدولي.



وأشار البيان أيضًا إلى أنه من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الأرميني خلال الزيارة محادثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



كما يشمل جدول أعمال الزيارة إجراء مباحثات مع الرئيس الأذري إلهام علييف في أبوظبي غدًا الخميس في إطار عملية السلام القائمة بين أرمينيا وأذربيجان.