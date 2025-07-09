شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن وفاة الأميرة بزه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة بزه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكر الديوان الملكي في بيان له اليوم الأربعاء، "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة بزه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 15 / 1 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".