شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: لا بديل عن وقف دائم لإطلاق النار وحل الدولتين وإطلاق الرهائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازريني إنه لا بديل عن وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق الرهائن ودخول المساعدات والالتزام بحل الدولتين.

وأضاف "لا يمكننا أن نصمت أو نكون شركاء في تهجير قسري واسع النطاق بقطاع غزة"

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية عن الدفاع المدني بغزة، أن الاحتلال قصف حي التفاح شرق مدينة غزة بأكثر من 20 قنبلة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بسقوط مصابين في قصف للاحتلال استهدف خيمة نازحين جنوب غرب مدينة غزة، مشيرا إلى سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال عن قادة إسرائيليين في غزة، إن أكثر من 70 بالمئة من الإصابات في الأشهر الأخيرة كانت نتيجة العبوات الناسفة.

أضافت إذاعة جيش الاحتلال عن قادة إسرائيليين في غزة، أن العبوات الناسفة تسببت بمقتل 27 من أصل 38 جنديا منذ تجدد القتال بمارس الماضي.