شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تدعو إلى تحرك دولى فاعل لوقف جرائم الاحتلال فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة حماس، إن تصعيد الاحتلال فى هدم المنازل فى الضفة الغربية تأكيد جديد أنه ماض فى حربه الشاملة ضد الوجود الفلسطيني.

وأضافت الحركة، أن الجرائم المتواصلة فى الضفة تستوجب تحركا دوليا فاعلا لوقفها وإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته.

وكان قد قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينى مؤيد شعبان، إن العدد الإجمالى للاعتداءات التى نفذها الاحتلال الإسرائيلى فى النصف الأول من عام 2025 بلغ 11280 اعتداء بالضفة الغربية تركزت فى محافظات رام الله بـ1975 اعتداء، تليها الخليل بـ1918، ثم نابلس بـ1784.

وقال شعبان - فى مؤتمر صحفى للهيئة للإعلان عن تقريرها النصفى - "إن هذا التصاعد الكبير فى شكل الاعتداءات بالضفة وعددها وطبيعتها يتزامن مع العدوان الذى تشنه دولة الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وكل أماكن الوجود الفلسطيني".

وجدد شعبان مطالبة كل الفلسطينيين "فصائل واتحادات شعبية ونقابات وجماهير" بالانضواء تحت استراتيجية وطنية للدفاع عن الأرض والمقدرات الوطنية، تتطلع إلى فلسطين فقط، وتهمها فلسطين فقط، وتنظر إلى ما يفعله الاحتلال بعين المسؤولية الوطنية المتحررة من المصلحة الذاتية والكيدية.