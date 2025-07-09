شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولة طائرة مسيرة اجتياز الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردنى أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت فجر اليوم الأربعاء، على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل طائرة مسيرة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن "قوات حرس الحدود فى المنطقة العسكرية الجنوبية، تمكنت من إحباط محاولة تسلل طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود"، موضحا أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم إسقاطها داخل الأراضى الأردنية.

وأكد المصدر، في بيان، أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

