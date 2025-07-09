شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الصومالية: انتحارى يفجر نفسه قرب كلية "جالى سياد" بمقديشو والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، عن وقوع هجوم انتحاري نفّذه أحد العناصر الإرهابية، وقع أمام كلية جالي سياد العسكرية في العاصمة مقديشو.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الانفجار وقع في تمام الساعة 11:20 صباحًا، عند المدخل الرئيسي للكلية، مؤكدة أن المنفذ كان انتحاريًا، وفقا لوكالة أنباء صونا.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية باشرت على الفور تحقيقاتها في الحادث الإرهابي، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.

