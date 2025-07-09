شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إسرائيل: مستعدون للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الإسرائيلى جدعون ساعر، إن إسرائيل على استعداد للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار فى قطاع غزة إذا تم التوصل إلى هدنة مؤقتة، واصفا هذا الهدف بأنه "يمكن تحقيقه".

وقال ساعر في مؤتمر صحفي مشترك في براتيسلافا مع نظيره السلوفاكي يوراج بلانار، حسبما أوردت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الإسرائيلية: "إذا تم التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، فنحن مستعدون للتفاوض على وقف دائم".

ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الآن الدخول في محادثات حول إنهاء الحرب.