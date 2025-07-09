شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية ترحب بتأكيد الرئيس الفرنسى بالاعتراف بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بتصريحات الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون أمام البرلمان البريطانى والتى أكد فيها من جديد تمسكه بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،أن تأكيد الرئيس الفرلنسي يأتي كجزء من المساعي الفرنسية لإحياء عملية السلام ومساهمة في تطبيق حل الدولتين، كما جدد التأكيد على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في وادخال المساعدات لإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وفتح مسار سياسي لحل الصراع.

ودعت الخارجية، الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى دعم الموقف الفرنسي والاعتراف بدورها بالدولة الفلسطينية المستقلة وفق التزاماتها السياسية والقانونية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.