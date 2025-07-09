شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى يؤكد دعمه لجنوب السودان فى مسار السلام والاستقرار والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمود على يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، التزام الاتحاد الثابت بدعم جمهورية جنوب السودان في جهودها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وذلك في رسالة تهنئة وجّهها إلى حكومة وشعب جنوب السودان بمناسبة عيد الاستقلال.

وأشار رئيس المفوضية إلى أن هذا اليوم يمثل محطة بارزة في مسيرة جنوب السودان نحو الحرية والوحدة وبناء الدولة، مشيدًا بصمود وتصميم الشعب الجنوب سوداني، ومؤكدًا وقوف الاتحاد الإفريقي إلى جانب تطلعاتهم نحو مستقبل مزدهر وآمن.

كما شدد يوسف على حرص الاتحاد الإفريقي على مواصلة العمل المشترك مع جنوب السودان لتعزيز الاندماج الإقليمي، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وترسيخ القيم المشتركة للوحدة الإفريقية والتضامن بين الشعوب.

