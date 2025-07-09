مدير مستشفى الشفاء يحذر من تحول مستشفيات غزة لمقابر جماعية بسبب نقص الوقود

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القاهرة - سامية سيد - حذر مدير مستشفى الشفاء فى غزة أحمد أبو سلمية اليوم الأربعاء، من تحول مستشفيات غزة لمقابر جماعية بسبب نقص الوقود وارتفاع أعداد الجرحى والمرضى، مع استمرار الاحتلال قصف جميع مناحى الحياة فى القطاع.

وقال أبو سليمة، خلال مؤتمر صحفي بغزة، "إن حياة الآلاف من الجرحى والمرضى معرضة للخطر حال توقفت المولدات داخل مستشفيات القطاع بسبب نفاد الوقود، خاصة في ظل استمرار الاحتلال قصف جميع المناطق في غزة على مدار الساعة".

وأضاف أن مستشفى الشفاء بغزة يوجد فيها حاليا أكثر من 13 مريضا داخل أقسام العناية المركزة، معظمهم على أجهزة التنفس الصناعي، بالإضافة إلى تواجد حوالي 100 من الأطفال الخدج داخل الحضانات سيواجهون الموت المحقق بسبب عدم وجود الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة الخاصة بالتنفس والتدفئة.

وأوضح "أن غرف العمليات ستتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الجرحى جراء تصاعد العدوان الإسرائيلي على مدار الساعة في جميع مناطق القطاع"، مشيرا إلى أن هناك 350 مريضا بالفشل الكلوي على حافة الموت بسبب توقف جلسات غسيل الكلى لنقص الوقود في القطاع.

ولفت أبو سليمة إلى أن مختبرات وبنوك الدم تعاني من نقص شديد في وحدات الدم ومكوناته، مشددا على أن الاحتياج العاجل لوحدات الدم يتزايد مع تزايد أعداد الإصابات الحرجة.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الاحتلال يمنع الوقود عن محطات تحلية المياه وأصبح العجز المائي في غزة أكثر من 90%، وهذا يؤثر سلبا على المنظومة الصحية بأكملها خاصة من تفشي الأمراض والأوبئة، منها الحمى الشوكية التي انتشرت بشكل كبير في جميع أنحاء القطاع.

وأكد أن مستشفيات القطاع ستواجه أوضاعا غير مسبوقة خلال الساعات القادمة حال نفاد الوقود بشكل كامل، موضحا أن وزارة الصحة الفلسطينية على تواصل مستمر مع جميع المنظمات الدولية والإنسانية ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي للضغط على الاحتلال لإدخال كميات كافية من الوقود بشكل عاجل إلى مستشفيات غزة.

وتابع أبو سليمة قائلا "إن الوضع الراهن في القطاع خرج عن السيطرة بشكل كامل لعدم وجود أي بدائل تذكر لتشغيل الأجهزة والمعدات داخل مستشفيات القطاع"، مطالبا في الوقت ذاته بوقف حرب الإبادة الجماعية على غزة وفتح جميع المعابر وإدخال الوقود بشكل عاجل خلال ساعات دون أي تأخير وإلا ستكون هناك فاجعة كبيرة في المنظومة الصحية بالقطاع.

وشدد على ضرورة السماح بإدخال المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاج المرضى والجرحى التي وصلت نسبة العجز فيها لأرقام غير مسبوقة، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لإرسال وفود طبية، بالإضافة إلى تشغيل محطات المياه الصالحة للشرب للحد من انتشار الأوبئة داخل القطاع.