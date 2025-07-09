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اعتقالات واعتداءات بالضرب خلال مداهمة قوات الاحتلال بلدة شمال رام الله

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اعتقالات واعتداءات بالضرب خلال مداهمة قوات الاحتلال بلدة شمال رام الله

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القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

الأربعاء، 09 يوليو 2025 11:23 ص

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، عشرات الفلسطينيين واعتدت عليهم بالضرب، خلال حملة مداهمة لبلدة "سنجل"، شمال رام الله.

وأفادت بلدية سنجل - بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة فجر اليوم، وداهمت عشرات المنازل، واقتادت العشرات من أهالي البلدة إلى مركز تحقيق ميداني واعتدت عليهم بالضرب والتنكيل.

وأضافت، أن الاحتلال عبث بمحتويات عشرات المنازل، وقام بتخريب وتكسير ممتلكات المواطنين، والاستيلاء على دراجة نارية قبيل انسحابه، كما أفرج عن كافة المحتجزين بعد ساعات من التحقيق الميداني.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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