شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو وترامب يناقشان ملف الرهائن فى لقاء ثانٍ بالبيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن لقاءه الثانى خلال يومين مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى البيت الأبيض ركّز على جهود الإفراج عن الرهائن، مؤكدًا أن إسرائيل "لن تتراجع" عن هذا الهدف.

وكتب نتنياهو في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي نقلته صحيفة هاآرتس العبرية: "نكرّس كل جهودنا لضمان الإفراج عن رهائننا... ولن نتوقف عن ذلك ولو للحظة".

وجاء لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض ضمن زيارة رسمية تستمر لعدة أيام، في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستمرار الجهود الأمريكية للدفع نحو وقف إطلاق النار.



ويُعد هذا اللقاء الثاني بين الجانبين خلال 48 ساعة، ويأتي في وقت تحاول فيه واشنطن موازنة دعمها لإسرائيل مع تزايد الدعوات الدولية لمعالجة الوضع الإنساني في القطاع، في حين يسعى نتنياهو لتعزيز الدعم الأمريكي لمواقف حكومته بشأن الرهائن والضغط العسكري على حركة حماس.