شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى مغربى يشارك فى الدورة الـ 50 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبى العلمى، وفدا برلمانيا يمثل مجلسي البرلمان المغربي؛ للمشاركة في أعمال الدورة الـ50 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي ستنطلق بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 9 إلى 13 يوليو الجاري.

وذكر بيان لمجلس النواب المغربي، أن برنامج الدورة يتضمن اجتماعات مكتب الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، وشبكة النساء البرلمانيات، وشبكة الشباب البرلمانيين، وكذا اللجان الأربع: اللجنة السياسية ولجنة الشؤون البرلمانية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشار المصدر إلى أن الجمعية ستعقد في جلسة عامة يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستناقش العديد من القضايا، خاصة ما يتعلق بالفرنكوفونية كدعامة أساسية في ظل التحولات والأزمات الدولية الراهنة، وذلك من أجل تعزيز الحوار والتعاون والتضامن والمساهمة في إيجاد السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة الفرنكفونية.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية تأسست سنة 1967، وهي منظمة دولية تضم 95 عضوا من برلمانات ومنظمات برلمانية من القارات الخمس، وتهدف إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون بين الدول الأعضاء، فضلا عن تشجيع الحوار وتبادل الخبرات بين البرلمانات ودعم التنوع اللغوي والثقافي، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي والتضامن في الفضاء الفرنكفوني، من خلال مبادرات برلمانية مشتركة وتوصيات موجهة للحكومات والمنظمات الدولية.