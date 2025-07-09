شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودى يؤكد لوزير الخارجية الإيراني دعم المملكة الحوار لتسوية الخلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجى والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية بين البلدين ، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

وأعرب ولي العهد السعودي -خلال اللقاء في مكتبه بقصر السلام في جدة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية- عن تطلع المملكة لأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا موقف المملكة في دعم الحوار بالوسائل الدبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن شكره للمملكة على موقفها في إدانة العدوان الإسرائيلي، وتقديره لجهود ولي العهد السعودي ومساعيه لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.