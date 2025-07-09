شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى ينفذ عملية عسكرية ضد ميليشيا الشباب جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، الثلاثاء، أن قوات الكوماندوز الخاصة "دنب" التابعة للجيش الصومالى، نفذت عملية عسكرية مخططة في منطقة بغداد بمحافظة شبيلى السفلى جنوبي البلاد، أسفرت عن تدمير عدد من المواقع التابعة لمليشيا الشباب المتطرفة.

ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، أوردته وكالة الأنباء الصومالية، استهدفت العملية تجمعات لعناصر الخوارج، حيث تم تدمير أربع قوارب كانت تستخدمها المليشيا للتنقل عبر نهر شبيلى، وذلك لتسهيل عمليات تهريب السلاح وتحريك المقاتلين بين المناطق.

كما تمكنت القوات الصومالية من تدمير مواقع أخرى كان يستخدمها التنظيم كمراكز للقيادة والتخطيط وتخزين الأسلحة، فضلاً عن نقاط كانت تُستخدم كمنصات لإطلاق هجمات ضد المدنيين والقوات الأمنية.

وأكدت الدفاع الصومالية أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود العسكرية المتواصلة لتجفيف منابع الإرهاب، وتفكيك البنية التحتية التي يعتمد عليها تنظيم الشباب في شن عملياته داخل البلاد.