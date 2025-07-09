الخليج اليوم .. الداخلية الكويتية: ضبط مواطن بتهمة الإساءة للوحدة الوطنية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية يوم الأحد، ضبط مواطن "أساء للوحدة الوطنية" محاولا إثارة الفتنة الطائفية عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان: "تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مواطن أساء عمدا عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي في محاولة لضرب الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة بين أفراد المجتمع، وذلك على إثر نشره تغريدة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن إساءات تمس النسيج المجتمعي وتحض على الطائفية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه".

وأكدت وزارة الداخلية أنها "لن تتهاون مع أي شخص يتعمد المساس أو الإخلال بالوحدة الوطنية، أو يحاول نشر خطاب الكراهية أو الدعوة إلى إثارة الفتنة الطائفية".