شكرا لقرائتكم خبر عن المعبوث الأمريكي يأمل في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بـ غزة بنهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف، اليوم /الثلاثاء/ عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما بحلول نهاية الأسبوع.



وقال يتكوف -في تصريحات- "نأمل في الإفراج عن 10 محتجزين أحياء ورفات 9 قتلى أثناء فترة وقف إطلاق النار في غزة"، مضيفا أن النقاط الخلافية في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة تقلصت من 4 نقاط إلى واحدة.