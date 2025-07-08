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المعبوث الأمريكي يأمل في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بـ غزة بنهاية الأسبوع

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المعبوث الأمريكي يأمل في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بـ غزة بنهاية الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - أعرب المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف، اليوم /الثلاثاء/ عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما بحلول نهاية الأسبوع.


وقال يتكوف -في تصريحات- "نأمل في الإفراج عن 10 محتجزين أحياء ورفات 9 قتلى أثناء فترة وقف إطلاق النار في غزة"، مضيفا أن النقاط الخلافية في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة تقلصت من 4 نقاط إلى واحدة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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