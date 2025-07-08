شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تطرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومسؤول أوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الليبية طرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبى للهجرة فور وصولهم مطار بنينا شرقى البلاد لمخالفتهم القوانين.

أكدت الحكومة الليبية فى بيان لها أن ما قام به المعنيين تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وعدم احترام للسيادة الوطنية الليبية، موضحة انهم خالفوا القوانين الليبية ولم يتبعوا الإجراءات المنظمة لدخول وتنقل وإقامة الدبلوماسيين الأجانب والمنصوص عليها بالتعميم الصادر عنا.

أوضحت الحكومة الليبية انه تم إلغاء الزيارة وإبلاغ المعنيين والفريق المصاحب لهم بضرورة مغادرة الأراضى الليبية فورا واعتبارهم غير مرغوب بهم، داعية جميع الدبلوماسيين وأعضاء البعثات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، احترام السيادة الليبية.

دعت الحكومة الليبية الجميع عبر التام بالتشريعات والمواثيق والأعراف الدولية المنظمة لزيارات الوفود الدبلوماسية والتعامل معنا بمبدأ التعامل بالمثل المنصوص عليه بالاتفاقيات والمعاهدات والأعراف الدولية.