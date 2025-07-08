شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمى: نحتاج إلى طرق آمنة للوصول إلى المحتاجين فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، أن هناك حاجة مُلحة إلى نقاط دخول مفتوحة وطرق آمنة للوصول إلى المحتاجين فى قطاع غزة.

وطالب برنامج الأغذية العالمي -في بيان أوردته قناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم الثلاثاء، بوقف فوري وعاجل لإطلاق النار في قطاع غزة مؤكدا أنه أمر بالغ الضرورة.

وحذر برنامج الأغذية العالمي، السبت الماضى، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص هناك محروم من الحصول على الطعام لأيام متتالية، مما يُعرض المزيد من المدنيين لخطر المجاعة، لافتا إلى أن أكثر من 700 ألف شخص اضطروا إلى النزوح منذ 18 مارس الماضي، حيث يُعتبر ما يقدر بنحو 85% من غزة منطقة عسكرية نشطة.

وفى وقت سابق، أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بسقوط 8 شهداء وأكثر من 74 مصابا جراء قصف القوات الإسرائيلية مراكز توزيع المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة - في نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة" الإخبارية - "إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 52 شهيدا و262 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة".

وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلي 57 ألفا و575 شهيدا، و136 ألفا و873 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023، فيما أكدت ارتفاع عدد ضحايا قصف قوات الاحتلال لمراكز توزيع المساعدات إلى 786 شهيدا، وأكثر من 5341 مصابا منذ 27 مايو الماضي.

وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أفادت، في وقت سابق، باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف طيران الاحتلال تجمعا للمواطنين في حي الرمال وسط مدينة غزة.