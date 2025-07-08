شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 11 فلسطينيا برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلى مدينتى خان يونس ورفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر طبية اليوم الثلاثاء، باستشهاد 11 فلسطينيا، وإصابة آخرين، برصاص وقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى مدينتى خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المصادر قولها "إن 9 فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر، في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في مخيم سنابل غرب المستشفى الكويتي بمنطقة مواصي غرب خان يونس.

وأشارت المصادر إلى أن شهيدين ارتقيا، وأصيب أكثر من 35 برصاص قوات الاحتلال، في منطقة الشاكوش شمال غرب رفح.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن 18 ألفا و243 طالبا استشهدوا و31 ألفا و643 أصيبوا بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز المدمع.