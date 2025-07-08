شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد محتمل فى كردفان.. الجيش السودانى يستعيد منطقتين من يد "الدعم السريع" والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت القوات المسلحة السودانية من فرض سيطرتها على منطقتي "الرياش" و "كازقيل"، بولاية شمال كردفان، واستردت السيطرة عليها من يد ميليشيا الدعم السريع.

وتتجه الأمور في إقليم كردفان نحو التصعيد، إذ يسعى الجيش للتقدم نحو مناطق أخرى في ولايتي غرب وجنوب كردفان.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السودانى، العميد نبيل عبد الله، في بيان :"بعون الله وتوفيقه، تمكن متحرك الصياد من دحر فلول مليشيا آل دقلو في الرياش وكازقيل وتطهير المنطقة بعد تكبيد العدو خسائر كبيرة".

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت في أواخر مايو الماضي سيطرتها على منطقة كازقيل، التي تقع على بعد حوالي 45 كيلومترًا جنوب مدينة الأبيض، وذلك ضمن عملية عسكرية أوسع مكنتها من السيطرة على عدة مناطق في جنوب وغرب وشمال كردفان.

وفي المقابل، أفادت تقارير بأن قوات الدعم السريع دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة في محاولة لعرقلة تقدم الجيش.