الخليج اليوم .. محمد بن زايد وأحمد الشرع يؤكدان أهمية تعزيز أمن واستقرار المنطقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وناقش الجانبان في اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، العلاقات الأخوية الثنائية، وسبل تعزيز تعاونهما، والعمل المشترك خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

إلى ذلك، جدد رئيس الدولة تأكيده على موقف دولة الإمارات تجاه دعم "الأشقاء في سوريا" وكل ما يصب في مصلحتهم ويحقق تطلعاتهم نحو التنمية والاستقرار وبناء مستقبل مزدهر.

من جانبه، ثمن الرئيس السوري للشيخ محمد بن زايد، مواقف دولة الإمارات الداعمة لسوريا وشعبها، وتقديره لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، متمنياً للدولة دوام التقدم والازدهار.