الخليج اليوم .. أنور قرقاش: لقاء محمد بن زايد والشرع يؤكد التزام الإمارات بنجاح سوريا في هذه المرحلة المفصلية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بفخامة الرئيس السوري أحمد الشرع يجسّد عمق العلاقات الأخوية، ويؤكد التزام الإمارات بنجاح سوريا في هذه المرحلة المفصلية.

وشدد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش على أن النجاح الاقتصادي والتنموي كفيل بوضع سوريا على طريق التعافي والازدهار.

وأشار معاليه إلى أن المحور الاقتصادي والتنموي كان في صلب هذا اللقاء، فيما يشكّل النجاح الملهم للجالية السورية الكبيرة في الإمارات، التي تقارب 400 ألف شخص، أحد مفاتيح التعاون والدور المحوري للإمارات.

ودون معاليه عبر حسابه في منصة "إكس": "لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، بفخامة الرئيس السوري أحمد الشرع يجسّد عمق العلاقات الأخوية، ويؤكد التزام الإمارات بنجاح سوريا في هذه المرحلة المفصلية. وقد كان المحور الاقتصادي والتنموي في صلب هذا اللقاء، فيما يشكّل النجاح الملهم للجالية السورية الكبيرة في الإمارات، التي تقارب 400 ألف شخص، أحد مفاتيح التعاون والدور المحوري للإمارات.

وختم معاليه: "النجاح الاقتصادي والتنموي كفيل بوضع سوريا على طريق التعافي والازدهار".