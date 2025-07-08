شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين: أكثر من 20 مليون مستفيد من الخدمات بالمسجد الحرام خلال 1446هـ والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الهيئة العامة السعودية للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أنها سخرت جهودًا كبيرة وخدمات متنوعة لضيوف الرحمن خلال العام الماضى 1446هـ، وقدمت مستوى رفيعًا ومتقدمًا من الرعاية والعناية بضيوف الرحمن على مدار 365 يومًا، في ترجمة فعلية لرسالة التيسير وخدمة القاصدين للمسجد الحرام.. مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من تلك الخدمات بلغ أكثر من 20 مليونًا من ضيوف الرحمن.

وأوضحت الهيئة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أن أبرز الخدمات النوعية والمتقدمة التي قامت بها الهيئة لضيوف الرحمن، خدمات الإرشاد المكاني، والتي استفاد منها أكثر من 17 مليون قاصد للمسجد الحرام .. مشيرة إلى أنه تم توزيع أكثر من 3 ملايين و660 ألف عبوة زمزم، واستهلاك ما يقارب 277 ألف متر مكعب من الماء المبارك، واستفاد أكثر من 3 ملايين و288 ألفًا من خدمات العربات، وتم تسجيل أكثر من 227 ألف استخدام لخدمة حفظ الأمتعة.

وفي جانب الشعائر، أفادت الهيئة بأن عدد المستفيدين من خدمة التحلل من النسك بلغ أكثر من 525 ألفًا، وتجاوزت كمية النفايات المرحلة 9 آلاف و700 طن، ضمن جهود يومية للحفاظ على النظافة في البيت العتيق وساحاته ومرافقه.