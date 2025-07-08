شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 13 فلسطينيا فى قصف إسرائيلى استهدف منازل ومراكز إيواء فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الثلاثاء، عدوانها على قطاع غزة، مستهدفة منازل مدنيين ومراكز إيواء للنازحين، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، فى سلسلة غارات جوية عنيفة شملت مناطق متفرقة من القطاع.

وأعلن مستشفى الشفاء - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - عن استشهاد 4 فلسطينيين، بينهم طفل رضيع، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، بينما أعلن مستشفى المعمداني عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، جراء قصف استهدف منزلا فلسطينيا في حي التفاح شرق المدينة.

وأوضح مصدر صحي بمستشفى العودة بمخيم النصيرات، أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء استهداف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط القطاع، في قصفٍ إسرائيلي مباشر، ما أثار حالة من الذعر في صفوف العائلات النازحة.

واستقبل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، شهيدة وعددا من المصابين، في قصف جوي استهدف منزلا فلسطينيا وسط مدينة دير البلح، كما استقبل مستشفى ناصر بخان يونس، شهيدين إثر استهدافهما بطائرة مسيرة إسرائيلية قرب موقع الـ17 على طريق خان يونس.

وفي مجزرة أخرى، استُشهد 4 فلسطينيون من عائلة واحدة، وأصيب آخرون، في قصف استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.