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القاهرة - سامية سيد - أفاد إعلام فلسطيني، بوقوع مصابون جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة

وقبل قليل قُتل خمسة جنود إسرائيليين وأصيب 10 آخرون على الأقل في "كمين كبير واستثنائي" نفذته الفصائل الفلسطينية ببيت حانون شمال قطاع غزة، ولا يزال جنديا آخر مفقودا، حسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي التفاصيل الأولية، فجر مقاتلو المقاومة عبوة أولى بدبابة وعبوة ثانية استهدفت قوة الإنقاذ، وثالثة استهدفت قوة إنقاذ إضافية، وعبوة رابعة ونيران أسلحة خفيفة استهدفت كل من أصيبوا في بداية الهجوم.