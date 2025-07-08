شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يلتقى روبيو وويتكوف قبيل محادثاته مع ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي كلا من وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث ويتكوف قبيل محادثاته في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي.

وأفادت صحفية "جيرزاليم بوست" الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم طلب موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شن غارات جديدة على إيران، حال حاولت الأخيرة نقل يورانيوم مُخصب من المواقع التي ضربتها الولايات المتحدة الشهر الماضي.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول لم تسمه قوله إن الهدف هو الحصول على تفويض مُماثل للوضع في لبنان، أي أنه في حال اكتشاف أي نشاط مشبوه في المواقع النووية، أو وجود أدلة على نقل اليورانيوم من المناطق التي تعرضت لقصف طائرات حربية أمريكية وإسرائيلية، فستكون هناك موافقة أمريكية مُسبقة على التحرك ضده.