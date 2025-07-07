الأردن والنمسا يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك بينهما

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القاهرة - سامية سيد - بحث الأردن والنمسا، سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين البلدين.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في فيينا اليوم /الإثنين/ مع نظيره النمساوي جيرهارد كارنر، في إطار زيارته إلى جمهورية النمسا، حيث تناولت المباحثات العلاقات المشتركة بين المملكة والجمهورية النمساوية، ومناقشة سبل دعم العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم الأصلية.

وأثمرت هذه المباحثات، إلى تعزيز سبل التعاون الأمني، وتمتين العلاقات بين الوزارتين والاتفاق على مجالات التعاون والتنسيق المشترك.



واستعرض الفراية - خلال اللقاء - الدور الأردني الكبير في استضافة اللاجئين السوريين خلال الأربعة عشر عاما الماضية، الذين تجاوز عددهم 1.4 مليون لاجئ، مؤكدا التوجهيات الملكية المستمرة، بتقديم أوجه الدعم كافة للأخوة السوريين، وطبيعة الخدمات التي يتمتع بها فعليا اللاجئ السوري في المملكة بشكل مجاني ومتكامل، بالأخص في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية؛ باعتبارها الخدمات الأساسية في أي دولة تقدر القيم الإنسانية.

وأكد الفراية أن الأردن يدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين، ويهيئ الظروف والمناخات المناسبة لذلك، معبرا عن شكر المملكة للاتحاد الأوروبي والنمسا على الدعم المقدم للاجئين السوريين في دول المنطقة.



وفي سياق متصل، تناولت المباحثات ضرورة تقليل الهجرة غير الشرعية، واعتبار تقديم الدعم وتعزيز متطلبات التنمية في الدول الأصلية "المصدرة للهجرة،" هي من الوسائل الفعالة للحد من هذه الهجرة.

وشدد الفراية على أهمية التعاون الدولي في مكافحة تهريب المخدرات وأثر هذه الآفة على المنطقة والعالم أجمع؛ ما يتطلب توحيد الجهود الدولية، وتعزيز التعاون بين أجهزة مكافحة المخدرات ودوائر إنفاذ القانون في مختلف الدول، بهدف السيطرة على هذه الجريمة.



ومن هذا المنطلق، اتفقت الوزارتان الأردنية والنمساوية، على تعزيز التعاون بين مديرية الأمن العام والشرطة الفيدرالية النمساوية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفي مجال تبادل المعلومات.

من جهته، أثنى وزير الداخلية النمساوي على دور الأردن المحوري في استقرار الإقليم، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم والمساندة لدول المنطقة.

وأشاد بالجهود التي بذلتها المملكة منذ بدء الحرب في سوريا، ودورها المحوري في استقبال اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الإنسانية لهم.

وأشار إلى زيارته خلال شهر مارس الماضي إلى الأردن وإطلاعه على ظروف اللاجئين السوريين في المخيمات ونوعية الخدمات التي تقدم إليهم.