شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان: أكدت للمبعوت الأمريكي ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، إنه بحث مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا مبعوث الرئيس الأمريكي في الملف السوري السفير توماس برّاك، ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، ووقف شامل للعمليات العدائية وأنه لا يمكن القبول ببقاء الطائرات المسيّرة الإسرائيلية في الأجواء، والمباشرة بإعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى.



جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب جتماع سلام وبراك اليوم، بحضور سفيرة الولايات المتحدة في لبنان ليزا جونسون والوفد المرافق له.

وأضاف أن لسفير براك تقدم خلال المباحثات بورقة تتضمن مجموعة مقترحات لتنفيذ اتفاق ترتيبات وقف العمليات العدائية الذي توصلنا إليه في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أنه منذ اتفاق الطائف نحن متأخرين عن بسط الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وأن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وعليها وحدها استعادة قرار الحرب والسلم دون أي شراكة مع أحد انطلاقا من هذه المسلمات تتم المفاوضات مع السفير براك.



وأكد أنه بشأن تردد مؤخرا عن وجود "ترويكا" فلا وجود لها، موضحا أن هناك تداول وتنسيق طبيعي مع رئيس الجمهورية، ومع رئيس مجلس النواب، لافتا إلى أنه تم اليوم الرد على أفكار السفير براك بمجموعة من الأفكار اللبنانية الجديدة.

وحول ما تسلمه براك اليوم من الدولة اللبنانية، قال سلام " أنه قدم ورقة تتضمن مجموعة أفكارا لتنفيذ ترتيبات وقف العمليات العدائية، وما تشمله من الانسحاب الإسرائيلي ووقف العمليات العدائية وتطبيق القرار 1701 والبدء بعملية حصر السلاح بدءا من الجنوب، وهو يسمي بوضوح من هي الجهات في لبنان التي يمكنها حمل السلاح حسب ما تضمنت مقدمة ورقته".



وبشأن كيفية تطبيق حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية أوضح "أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لا يزال ملتزما باتفاق الطائف وبترتيبات وقف العمليات العدائية الذي توصلت لها الحكومة في نوفمبر الماضي والذي عاد البيان الوزاري للتأكيد عليه وهذا البيان صوت عليه جميع نواب حزب الله، ولا اعتقد أن نعيم قاسم قرر الخروج عنه"

وحول المسيرات وعمليات الاعتداء في الجنوب والبقاع قال " نحن نسعى لتجنيد كل ما يمكن تجنيده من دعم دبلوماسي وسياسي عربي ودولي من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية ولتأمين الإنسحاب الإسرائيلي، وهذا ما أكدنا عليه في ملاحظاتنا على على ورقه براك التي تشمل التلازم بين الانسحاب الكامل ووقف عمليات العدائية التي هي نقاط أساسية في تفاهمات نوفمبر الماضي".



من جانبه، قال السفير براك ردا على أسئلة الصحفيين حول لقائه مع رئيس وزراء لبنان "كان الأمر رائعا عندما نتعامل مع محترفين تصبح الحياة سهلة وهناك ثلاثة من الكبار التقيت بهم اليوم، أنا متفائل ووشجاعتهم هي لصالحكم ونحن نأخذ في الاعتبار كل مخاوف اللبنانيين، ولهذا السبب نحن هنا، للإرشاد والمساعدة والأمر متروك لكم".