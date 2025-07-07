شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية بسبب سوء الأحوال الجوية بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت أمطار غزيرة العديد من المدن الإيطالية بعد موجة حر شديدة، مما أسفر عن فيضانات مفاجئة وحدوث حالات انهيارات أرضية، فيما أطلقت الحماية المدنية حالة التأهب.

وتعرضت العاصمة روما لسقوط أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية وحبات برد متوسطة إلى كبيرة الحجم، وتسببت في تعطل حركة المرور وإلحاق أضرار ببعض السيارات.

وشهدت مدن إقليم بيدمونت بشمال إيطاليا هبوب رياح قوية وأمطار غزيرة، وتسببت في اقتلاع سقف أحد المباني وانهيار أرضي وحالات لسقوط الحجارة والحطام على الطريق.

ونفذت فرق الإطفاء أكثر من 500 عملية، وعملت الفرق الأمنية على إزالة بعض الأشجار، حيث تسبب الطقس السيئ في وفاة امرأة نتيجة سقوط شجرة عليها.

من جانبها، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في إيطاليا أن التباين الحراري بين الحرارة الشديدة خلال الأسبوع الماضي ودخول موجة باردة التي شغلت الغلاف الجوي تسبب في عاصفة شديدة، مما أسفر عن أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق ورياح وصلت سرعتها إلى 100 كم/ساعة.