شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يجرى مناورة عسكرية فى هضة الجولان السورية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إجراء مناورة عسكرية ابتداء من صباح الغد وحتى الأربعاء في منطقة هضبة الجولان السورية المحتلة.

وقال في بيان اليوم الإثنين، إنه في "إطار التمرين، ستكون هناك حركة مرور كثيفة لمركبات وطائرات قوات الأمن. لا يوجد أي خوف من وقوع حادث أمني".

يذكر أنه منذ عام 1967 أقامت إسرائيل في الجولان بعض المستوطنات التي يسكنها يهود إسرائيلييون، وهناك حاليا أكثر من 30 مستوطنة يهودية في الجولان، أكبرها كتسرين التي أُقيمت سنة 1977.