شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يغرقون سفينة تتعامل مع إسرائيل في البحر الأحمر بخمس صواريخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، استهداف سفينة تحمل اسم "ماجيك سيز" تابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأوضحت الجماعة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير، استهدفت السفينة بزورقين مسيرين، وخمسة صواريخ باليستية ومجنحة، وثلاث طائرات مسيرة.

وأكدت أن من نتائج العملية، إصابة السفينة بشكل مباشر وتسرب المياه إليها، وهي حاليا تغرق، وسمحت الجماعة اليمنية للطاقم بمغادرة السفينة بسلام.. مشيرة إلى أن عملية الاستهداف التي تمت في البحر الأحمر، جاءت بعد نداءات وتحذيرات وجهتها القوات للسفينة المذكورة، إلا أن طاقمها رفض كل تلك التحذيرات، بحسب البيان.

وجدد الحوثي التأكيد على "أنها لن تتردد في استخدام القوة المناسبة لمنع أي سفينة تابعة لهذه الشركة التي تعاملت مع العدو الصهيوني وقامت بانتهاك حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة".. لافتة إلى أن سفن هذه الشركة تعد هدفا مشروعا للقوات المسلحة في أي مكان تطاله أيديها، وتتحمل الشركة كامل المسؤولية.

كما أكدت أن "العمليات العسكرية مستمرة في استهداف عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وكذا منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وتعطيل ميناء إيلات المحتل، حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها"

وقالت وسائل إعلام يمنية، إن السفينة "ماجيك سيز" المستهدفة في البحر الأحمر، كانت قد توقفت في "ميناء إسرائيلي" في وقت سابق.