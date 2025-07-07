شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأسرى الفلسطينية: أوضاع قاسية ومهينة يعانيها الأسرى فى سجن "عوفر" والان مع تفاصيل الخبر

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن الأسرى فى سجن عوفر يعيشون ظروفًا اعتقالية بالغة القسوة والإهانة، فى ظل تصاعد الإجراءات العقابية بحقهم منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الهيئة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن محاميها زار عددًا من الأسرى فى السجن، حيث نقلوا شهادات صادمة عن ممارسات إدارة السجن.

وأكد الأسير عبدالله جواريش، من محافظة بيت لحم، والموقوف إداريًا، أن الأوضاع في "عوفر" تزداد تدهورًا، لافتا إلى أن إدارة السجن تمارس سياسة "التجويع"، في ظل النقص الحاد في كميات الطعام وسوء جودته، ما تسبب في انخفاض واضح في أوزان الأسرى كافة.

وقال جواريش، إن الأسرى محرومون من أدنى متطلبات الحياة الإنسانية، إذ تمت مصادرة جميع مستلزماتهم الشخصية، ويعانون من افتقار الغرف إلى أدوات النظافة الأساسية.

من جانبه.. قال الأسير مؤمن القواسمي، من بلدة بيتونيا، إن الأشبال الأسرى، الذين يتراوح عددهم بين 150 و170 شبلا، يعيشون أوضاعًا نفسية متدهورة نتيجة الإهانات المستمرة، والحرمان من الزيارات، ومنعهم من التواصل مع ذويهم، إلى جانب سوء التغذية.

بدوره.. أكد الأسير إسماعيل الجعفري، أن إدارة السجن تحرم الأسرى من الرعاية الصحية، حيث لا يتلقون سوى المسكنات، في ظل امتناع شبه تام عن إجراء الفحوصات الطبية، باستثناء الحالات التي توصف بالطارئة.

وفي السياق... أشارت الهيئة إلى أن هذه السياسات تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها المستمرة بحق الأسرى.

من جهتهما.. قالت هيئة شؤون الأسرى ونادى الأسير، اليوم، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 66 معتقلا، بينهم الأسيرة شهد حسن من رام الله.

وأوضحا أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علما أن عدد المعتقلين الإداريين يشكل النسبة الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى المحكومين والموقوفين، والتي شهدت تصاعدا غير مسبوق منذ بدء الإبادة حيث يبلغ عددهم اليوم (3629).

وفي سياق متصل.. أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن سلطات الاحتلال استولت على 744 دونما من أراضي المغير وجبعيت شمال شرق رام الله، وفق إعلان جديد تحت مسمى "أراضي الدولة"، وهو مسمى تتخذه دولة الاحتلال من أجل السيطرة، والاستيلاء على المزيد من الأراضي.

وبينت الهيئة، أن الإعلان الجديد يستهدف المساحة التي تتموضع عليها بؤرة ملاخي هشالوم الاستيطانية التي أقيمت في عام 2015 على أراضي قرية المغير، مضيفة أن سلطات الاحتلال تهدف من هذا الاستيلاء إلى تسوية أوضاع بؤرة استيطانية مقامة في المنطقة، وهي "ملاخي هشالوم"، التي تشكل امتدادا جديدا لجملة البؤر المتموضعة في المنطقة، وهي البؤرة ذاتها التي جرى الإعلان عن نية حكومة الاحتلال تسوية أوضاعها قبل عامين، إبان تشكيل حكومة اليمين الفاشي المتطرف.

وتشير بيانات الهيئة إلى أنه بهذا الاستيلاء الذي أعلنه الاحتلال الإسرائيلي، ترتفع المساحة المستولى عليها بحجة "أراضي الدولة"، منذ تشكيل حكومة اليمين المتطرف مطلع عام 2023، إلى 25,824 دونم، من خلال 12 إعلانا تحت هذا المسمى.